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Ana arı yetiştiriciliği kursu sona erdi

Demirköy'de ana arı yetiştiriciliği kursu sona erdi.

04.08.2019 11:30 Ana arı yetiştiriciliği kursu sona erdi
Demirköy'de ana arı yetiştiriciliği kursu sona erdi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Demirköy Bal Üreticileri Birliği işbirliğinde açılan kursu başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları verildi.
25 kursiyerin katıldığı kursta, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Devrim Oskay kursiyerlere eğitim verdi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, kentte arıcılığın gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.
Arıcıların talepleri üzerine ana arı yetiştiriciliği kursu açtıklarını ifade eden Özel, kursun başarıyla tamamlandığını belirtti.
Özel, kursa katılan kursiyerlere de teşekkür etti.

Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

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