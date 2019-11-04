Haberler » Güncel » Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı

Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı

Ana caddede koşan başıboş at şaşırttıMersin'de işlek ana cadde üzerinde sahipsiz şekilde koşan at, sürücüleri şaşırttı.

04.11.2019 16:02
Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı
Mersin'de işlek ana cadde üzerinde sahipsiz şekilde koşan at, sürücüleri şaşırttı.
Bugün sabah saatlerinde, Mersin kent merkezindeki Tulumba Köprüsü üzerinde sahipsiz bir at, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında koşmaya başladı. Araçların arasına giren at, trafiği tehlikeye soktu. Atı gören araç sürücüleri, şaşkınlık yaşadı. Ana cadde üzerinde uzun süre yoluna devam eden at daha sonra gözden kayboldu. Görenleri şaşkına çeviren ilginç anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücünün sosyal paylaşım sayfasında paylaştığı video, onlarca kişi tarafından paylaşıldı.
Ana caddede koşan başıboş at şaşırttı

Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:23 Ahmet altan cezaevinden çıktı
00:17 Ahmet Altan cezaevinden tahliye edildi
00:13 Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi
00:00 Nazlı Ilıcak tahliye edildi
23:59 Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde
00:13 Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
5.11.2019 00:25:14