Ana haber bülteni başkanın evinden sunuldu
Bursa'nın mahalli televizyon kanalı Line TV, ana haber bültenini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evinden sundu.
17.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:21
Bursa 'nın mahalli televizyon kanalı Line TV, ana haber bültenini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evinden sundu. Başkan ve ailesinin misafir olduğu bültende Bursalılara korona virüsüne karşı önemli mesajlar verildi.
Line Tv ana haber bültenini Başkan Alinur Aktaş'ın evinden sundu. "Sosyal mesafeye önem ver, evden çıkma" sloganıyla 45 dakikalık ana haber bülteni Aktaş'ın Çekirge'deki konutundan sunuldu. Aktaş, korona virüsüne karşı Bursa'da alınan tedbirleri açıkladı. Toplu ulaşımda yarı yarıya azalma olduğuna dikkat çeken Aktaş, Bursalıların Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala uymalarını istedi. - BURSA
Line Tv ana haber bültenini Başkan Alinur Aktaş'ın evinden sundu. "Sosyal mesafeye önem ver, evden çıkma" sloganıyla 45 dakikalık ana haber bülteni Aktaş'ın Çekirge'deki konutundan sunuldu. Aktaş, korona virüsüne karşı Bursa'da alınan tedbirleri açıkladı. Toplu ulaşımda yarı yarıya azalma olduğuna dikkat çeken Aktaş, Bursalıların Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala uymalarını istedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Alinur Aktaş, Bursa, TV, Güncel
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