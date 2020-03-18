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Ana haber bülteni virüse dikkat çekmek için belediye başkanının evinden yayınlandı

BURSA'da, yerel televizyon kanalı, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek amacıyla dün akşamki ana haber bültenini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evinden yayınladı.

18.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:32
Ana haber bülteni virüse dikkat çekmek için belediye başkanının evinden yayınlandı

BURSA'da, yerel televizyon kanalı, koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek amacıyla dün akşamki ana haber bültenini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evinden yayınladı.

Bursa'da, yerel televizyon kanalı, dün akşamki ana haber bülteni yayınını, yetkililerin 'Sosyal mesafeye önem ver, evden çıkma' uyarılarına dikkat çekmek amacıyla, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evinden yaptı. Başkan Aktaş ile ailesinin misafir olduğu ana haber bülteninde, koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda mesajlar verildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ana haber bülteninde koronavirüse karşı Bursa'da alınan tedbirleri aktardı. Toplu ulaşımı kullanan vatandaşların sayısının yarı yarıya azaldığına dikkat çeken Aktaş, kentteki herkesin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kurala uymalarını istedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

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