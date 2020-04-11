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Ana kuzuları böyle görüntülendi

Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

11.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:55
Ana kuzuları böyle görüntülendi
Sivas 'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait ahırlarda binlerce kuzu koyunların buluşması havadan görüntülendi. Meradan dönenen annelerinin kokusunu alan kuzuların ahırda çıkarttığı sesler, anneleriyle buluşmak için duydukları heyecanlarını gözler önüne serdi. Ahırın kapısının açılması ile koyunlar kuzulara, kuzular ise koyunlara akın etti. Her kuzu kendi annesini kokusundan tanıyarak yanına gitti ve annesinden süt emdi. Bu anlar renkli görüntüler oluşturdu.
BİRBİRLERİNİ KOKULARINDAN BULUYORLAR
Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, kuzu ve koyunlar birbirlerini kokularından bulduklarını ifade ederek, "Ulaş Tarım İşletmesi olarak Kangal Akkaraman koyunu yetiştiriciliği yapmaktayız. Bu coğrafyaya çok uygun bir koyun. Bu yıl 6 bin anaya koç kattık. Bu önümüzdeki yıllarda 10 bin anaya çıkacak. Her yıl 2 bin ana artışı sağlayacağız. Bu 5 yıl içerisinde 20 bin ana olacak. 20 bin ana olduğu zaman 45 bin ile 50 bin arasında bir koyun varlığımız olacak. Bugün 750 ana vardı bin 100 kuzu vardı. Bu buluşma kuzular yeni doğduğu için 25-30 günlük oldukları için anne sütüne gereksinim duydukları için hep anne kokusunu hissedeler, ararlar. Annede kuzusunun kokusunu arar. Bu koku buluşmasından dolayı anne başka kuzuyu hiç emdirmez. Melemesinin kuzunun koyunu aramasının sebepleri budur. Biz sabah buluştururuz akşam seçeriz. Akşam ayrı yatarlar" dedi.
(Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Anne, Güncel
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