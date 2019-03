Ana Kuzuları" Süt Koşusuna Tanıklık Ediyor

Kaynak: AA

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da anaokulu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında, kuzuların süt emmeleri için anneleriyle buluşturulma anına tanıklık ediyor.Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı Elazığ'da, her yıl şubatın ortalarında başlayan ve nisana kadar süren doğumlarla ağılları dolduran kuzular, süt emmeleri için sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuluyor.Annelerinden ayrı yerlerde tutulan kuzular, bulundukları ağılın kapısının açılmasıyla büyük heyecanla koşmaya başlıyor. Kuzuların yüzlerce hayvan arasından annesini kısa sürede bularak süt emmesi, renkli görüntüler oluşturuyor.Özel bir anaokulu tarafından, değerler eğitimi kapsamında öğrenciler, anne ve yavrusu arasındaki sevgiyi anlamaları için merkeze bağlı Yemişlik köyüne götürülüyor. Öğrenciler, kuzuların anneleriyle buluşma anını heyecan ve ilgiyle izliyor."Amacımız çocukların duygusal gelişimine katkı sunmak"Anaokulu Müdürü Aysel Kan, AA muhabirine, okul öncesi eğitimin amacının, ilköğretim çağına gelmemiş çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini, iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak ve onları temel eğitime hazırlamak olduğunu belirtti.Bu kapsamda çocukların duygusal gelişimine katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Kan, şunları kaydetti:"Çocuklarımıza kurumumuzda havyan sevgisini hem kitaplardan hem de görsel olarak anlatıyoruz. Ama bunlar sadece ekran görüntüsü olarak kalıyor. Çocukları buraya getirip canlı şekilde hayvanlarla buluşmalarını sağlamak birinci amacımızdı. İkinci amacımız da annelik duygusunu çocuklara göstermek. Çünkü çocukların dünyasındaki en önemli varlıkları anneleri. Hayvanlara bile bu duygunun bahşedilmiş olması, her kuzunun annesini kalabalıkta şaşırmadan gidip bulması, sevgiyle bir araya gelmeleri, çocukları bırakın bizleri bile çok etkiliyor.""Kuzuların annelerini bulmasına şaşırdım"Öğrencilerden Nilsu Demet Özgeç, ilk kez yakından gördüğü kuzuların, anneleriyle buluşma anını heyecanla izlediğini söyledi.Annesini çok sevdiğini dile getiren Özgeç, "Kuzular annelerinin yanına gitti, annelerinden süt içti. Biz de onları çok sevdik, onlarla vakit geçirdik." dedi.Öğrenci Muhammet İhsan Öztürk de koyunların birbirine çok benzediğini, kuzuların annelerini bulmasına şaşırdığını belirtti."Her yavru annesini sesi ya da kokusundan buluyor"Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Nusret Küçük, bazı vatandaşların, kuzuların anneleriyle buluşma anını görmek ve fotoğraf çekmek için köye geldiğini söyledi.Zaman zaman anaokulu öğrencilerinin de öğretmenleri eşliğinde çiftliklerini ziyaret edip kuzuların süt koşusuna tanık olduğunu ifade eden Küçük, çocukların bu manzarayı ilgiyle izlediğini kaydetti.Küçük, işlerinin zorluğunun hayvanların kuzulama döneminde daha da arttığını anlatarak, "Her yavru annesini sesinden ya da kokusundan buluyor. Hatta bazı koyunlar yavrusunu her gün emzirdiği yere gider ve kuzusuyla aynı noktada buluşur." diye konuştu.