Ana Lig Atletizm İl Seçmeleri Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm
İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme müsabakaları tamamlandı.
6 - 7 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk
Spor Kompleksi Atletizm sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm takımına girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Takımına katılma ve Kayseri
'yi Anadolu Yıldızlar Liginde temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ
Kayseri, Mustafa Kemal Atatürk, Atletizm, Spor
Kaynak: İHA