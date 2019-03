Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarına yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Tüm dünya çok güçlü bir şekilde kınama mesajları yayınlarken, ülkemizde ana muhalefet partisi liderinin yaptığı talihsiz açıklamayı kınıyorum." dedi.Sarıeroğlu, Memur-Sen Adana Şubesince düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, kadın olmazsa Türkiye'nin bugünün ve geleceğinin eksik olacağını söyledi.Sendikaların gelişimi açısından 17 yıldır önemli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, sendikacılığın AK Parti döneminde geliştiğini anlattı.Memur-Sen'in sadece üyelerinin hak ve menfaatleriyle ilgili çalışma yapan bir konfederasyon olmadığına işaret eden Sarıeroğlu, "Eğitimden tutun, uluslararası sendikacılık anlamında proaktif bir süreci işletiyor. Şu an uluslararası arenada yaptığı çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Sadece üyeleriyle ya da Türkiye'yle sınırlı olmayan, kıtalara ulaşan bir Memur-Sen çalışması söz konusu. Ben bu başarılı çalışmaların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.Sarıeroğlu, 31 Mart'ı Türkiye açısından milat olarak değerlendirdiğini belirterek, "Türkiye'nin tarihinde ilk kez gerçekleşecek olan 4,5 sene seçimsiz dönemde, 16 yıldır yaptığımız devrim niteliğindeki düzenlemeler ve reformların üzerine inşallah çok daha önemli çalışmaları ekleyerek yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı."Ana muhalefet partisi liderinin açıklamasını kınıyorum"Sarıeroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin şunları söyledi:"Dün çok üzücü, hepimizin yüreğini yakan ve dünyada yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Bu olayın çok iyi irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm dünya çok güçlü bir şekilde kınama mesajları yayınlarken, ülkemizde ana muhalefet partisi liderinin yaptığı talihsiz açıklamayı kınıyorum. Bu dünyayı okuyamamaktan, yaşanan süreçleri anlayamamaktan daha öte daha vahim bir şey. Hem ülkemiz açısında hem partisi açısından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun okuyamadığını ya da bilinçli olarak farklı bir yere çektiğini gördüm. Kınadığımı da altını kalın çizgilerle çizerek huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Yeni Zelanda'da ibadet ederken çok ağır bir terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden tüm Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bu ırkçılık ve İslam düşmanlığının karşısında tüm dünya ülkelerinin ortak bir dayanışmayla durması gerektiğini de gösterdiğine inanıyorum. Terörün dili, dini, ırkı söz konusu değildir, terör, terördür."Türkiye'nin terörden acılar çekmiş bir ülke olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, "Birçok ülkede terör saldırısı yapılmışken, bu olayda farklı bir şey dikkatimi çekti. Hiçbir zaman yaşanan terör saldırısında görüntülerin her detayıyla sosyal medyada ve televizyonlarda yayınlandığı bir süreci yaşamadık. Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Tam bir oyun gibi maalesef. Özellikle bunun da bir dizayn olduğunu düşünüyorum. Tehlikenin de farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençler ve çocuklar açısından içinde farklı mesajlar olduğunu düşündüğüm bir oyun gibi maalesef sosyal medyada yayınlanıyor. Bu çok tehlikeli bir şeyin başlangıcı gibi." diye konuştu.Tüm dünya olarak böyle bir durumun önünde durulması gerektiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Birinin farklı bir şeyin fitilini ateşlemeye çalıştıkları belli. O yüzden hem Türkiye hem İslam dünyası hem de dünya olarak bu olayı farklı şekilde değerlendirip önlemlerimizi almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu."3600 ek göstergeyi hayata geçirmiş olacağız"Hükümet olarak vadettikleri her şeyi yerine getirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi seçimden sonra en kısa süre içerisinde 3600 ek göstergeyi hayata geçirmiş olacağız. Bununla ilgili kafalarda en ufak bir tereddüt olmaması gerekiyor. Sözümüz, sözdür. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu net olarak açıkladı. Öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, din görevlilerimiz ve polislerimizle alakalı olarak seçimden sonra yıl içerisinde hayata geçirilecektir."Sarıeroğlu, daha sonra Memur-Sen üyesi kadınlarla toplu fotoğraf çekildi.