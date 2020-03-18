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Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı

İspanya'da Real Betis kadın takımının formasını giyen Ana Romero, koronavirüs salgını nedeniyle futbolculuğu bırakıp doktorluğa geçiş yaptı.

18.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:58

İspanya 'da Real Betis kadın takımının formasını giyen Ana Romero, koronavirüs salgını sonrası futbola ara verilmesi nedeniyle, doktorluğa geçiş yaptı.

Tıp Fakültesi mezunu olan ancak doktorluk mesleğini futbola yönelmesinden dolayı fazla icra etmeyen oyuncu, ülkenin sağlık bakanlığına başvurarak, kritik süreçte kendisine görev verilmesini talep etti.

UYGUN YERLERDE DOKTOR OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK

Talebi karşılık gören Ana Romero'nun hekim olarak uygun görülen yerde görevlendirileceği belirtildi.

Şu aşamada insanların sağlığından daha önemli bir durumun bulunmadığını söyleyen İspanyol futbolcu, futbol liglerine start verilmesinden sonra yeniden futbola dönmek istediğini söyledi. Sevilla kentinde yaşayan futbolcunun çabası ülkesinde örnek bir hareket olarak gösterilerek takdir kazandı.

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Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Etiketler : Real Betis, İspanya, Spor

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