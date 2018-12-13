Ana Sınıfı Öğrencilerinden "Vitamin Şenliği" Kermesi

13 Aralık 2018 Perşembe 15:41



13 Aralık 2018 Perşembe 15:41

Sivas Yavuz Selim İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, okullarında "Vitamin Şenliği" adlı kermes düzenledi.Kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ve içecekler satışa sunuldu.Ana sınıfı öğretmeni Hülya Deliktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal beslenmenin önemini vurgulamak istedikleri için bu kesmesi yaptıklarını söyledi.Kermeste veliler tarafından yapılan pasta, meyve salatası ve organik meyve sularının öğrenciler tarafından beğeniyle tüketildiğini aktaran Deliltaş, etkinlikten elde edilen gelirin de okulda maddi durumu iyi olmayan bir öğrenci için kullanılacağını kaydetti.