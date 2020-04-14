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Ana sınıfı öğrencisi Ahmet'ten kampanyaya bağış

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, kumbarasında biriktirdiği parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:05
Ana sınıfı öğrencisi Ahmet'ten kampanyaya bağış

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, kumbarasında biriktirdiği parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sarısu Mahallesi Misak-i Milli Caddesi 37 numarada yaşayan Zengin ailesinin ana sınıfına giden  oğulları Ahmet Zengin, marangoz babası Abdullah Zengin'e, kumbarasında biriken parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Baba Zengin de Vefa Sosyal Destek Grubu'nu telefonla aradı. Vefa Destek Grubu görevlisi eve gelerek, açılan kumbaradaki 179 lira 50 kuruşu kayıt altına alarak, aileye makbuz verdi.

Baba Abdullah Zengin, "Akşam televizyonda haberleri izliyorduk. Bir çocuk Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına kumbarasındaki parasını bağışlamış. Oğlum bu haberi görünce, 'Ben de bağışlamak istiyorum' dedi" diye konuştu. Ahmet Zengin ise, "Hastalarımız iyi olsun. Bu virüs gitsin. Okulumuza gidelim. Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Alaşehir, Güncel
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