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Ana Teması "Kadın" Olan Yarışmaya 293 Başvuru Alındı

Bu yıl "kadın" ana temasıyla 12'ncisi düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

31.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:14 Ana Teması

Başvuru tarihi 25 Aralık'ta sona eren ve 293 adet başvuru yapılan yarışmanın jürisinde Kısmet by 'nın kurucusu Milka , 16.10'un kurucuları İdil Aksoy ve İrem Boza gibi isimler yer alıyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 12'nci kez düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması'nda başvuru dönemi, 25 Aralık gecesi sona erdi. Bu süreçte başvuruları ilk kez 9 Ocak'ta değerlendirecek olan jürinin üyeleri de belirlenmiş oldu.

Jüri'de Ünlü İsimler Göze Çarpıyor

12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın bu yılki jürisinde Lema Mücevherat'ın ortağı Adem Kurtulmuş, Kısmet by Milka'nın kurucusu Milka Karaağaçlı, Molu Mücevher'in sahibi İlhan Molu, Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Bölüm Başkanı Leyla Ulusman, Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy ile 16.10'un kurucuları İdil Aksoy ve İrem Boza yer alıyor.

Kadın ve Tasarım: Hem Öz Hem Töz…

Bu yılki teması "Kadın" olan yarışma, insanın sosyal ve kültürel olarak varlığının iki yapıtaşı olan kadın ve tasarımı bir araya getiriyor. Kadın ve tasarım, birbirinden uzak görünen iki ayrı kavram olsa da kadının aile ve toplumun, dolayısıyla insan yaşamının temelini oluşturması gibi yazıdan mimariye, dilden ticarete insan düşünce ve yetisinin ürünü olan her şeyin temelinde de tasarım yatıyor.

12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın finali, 20 Mart 2020, cuma akşamı gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında birincilik ödülü 75 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL ve üçüncülük ödülü de 5 bin TL olarak belirlendi.


Karaağaçlı, Milka, Güncel

Kaynak: Bültenler

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