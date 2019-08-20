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Ana yolda yanan taksi kül oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa ile Girne Anayolu'nda bulunan Boğaz bölgesinde Başak Kalfaoğlu sürücülüğünü yaptığı ticari araç hareket halindeyken yandı.

20.08.2019 16:12 Ana yolda yanan taksi kül oldu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa ile Girne Anayolu'nda bulunan Boğaz bölgesinde Başak Kalfaoğlu sürücülüğünü yaptığı ticari araç hareket halindeyken yandı.
Edinilen bilgilere göre Lefkoşa'dan Girne istikametine giden TPT 546 plakalı taksiden aniden dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü Kalfaoğlu, aracını yol kenarına çekti. Aracın motor bölümünün alev alması üzerine aracı terk eden Kalfaoğlu, yara almadan olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. Araç tamamen kül oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.


Girne, Araç, Dünya

Kaynak: DHA

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