Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Başladı

Afyonkarahisar
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Serdar
Lökçü, 2018 Yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacağını bildirdi.
Ödemelerin yetiştiricilerin vergi numaralarına göre bugünden itibaren Ziraat Bankası
hesaplarına yatırılmaya başlanacağını aktaran Lökçü, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Afyonkarahisar genelinde 4 bin 366 yetiştiriciye, 15 ile 29 Mart tarihleri arasında 12 milyon 364 milyon 300 lira ödeme yapılacak. Hayvan yetiştiricilerimiz adına desteklemelerin zamanından önce yatırılmasından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'ye teşekkür ediyoruz."
Öte yandan Lökçü, küçükbaş hayvan sayısı ile yetiştiricilerin gelirini artırıcı yeni projeler hazırlandığını ve çok yakında bir tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.
Mehmet Serdar, Afyon, Güncel
Kaynak: AA