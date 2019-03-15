Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri, yetiştiricilerimize T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre bugünden itibaren ödenmeye başlanacaktır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, '2018 yılı anaç koyun keçi destek ödemeleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinin yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını belirten Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize bugün saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri 22 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 29 Mart 2019'da ödeme yapılacak. 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde 187 bin yetiştiricimizin 21,5 milyon baş anaç koyun keçisine 538 milyon TL destek ödenecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA