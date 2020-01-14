Anadolu, 2019'da emlak yatırımcısının yüzünü güldürdü

Verilere göre; Anadolu'daki satılık konutların fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket dikkat çekti. 2019'da satılık konut fiyatlarında Antalya Serik yüzde 48 artışla liste başında yer aldı. Serik'i Antalya Kemer (%47), Finike (%36) ve Bursa Gemlik (%22) takip etti. Listede yer alan diğer dikkat çekici il ve ilçeler ise: Antalya Konyaaltı (%15), Bursa İnegöl (%14), İzmir Karaburun (%14) ve İstanbul Beşiktaş (%12) oldu. Veriler, ülke genelindeki metrekare ve amortisman rakamlarıyla da dikkat çekti. 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde metrekare ortalama fiyatı 1.686 TL olarak hesaplanırken, ülke genelinde ortalama amortisman süresi 19.6 yıl olarak hesaplandı.

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan Hürriyet Emlak, ülke genelindeki verilerden derlediği 2019 Emlak Endeksi'ni açıkladı. Hürriyet Emlak 2019 verilerine göre Anadolu'daki satılık konutların fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlenme dikkat çekti. Açıklanan verilere göre; 2019'da satılık konut fiyatlarında Antalya Serik yüzde 48 artışla liste başında yer aldı. Serik'i Antalya Kemer (%47), Finike (%36) ve Bursa Gemlik (%22) takip etti. Hürriyet Emlak 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde satılıklarda metrekare ortalama fiyatı 1.686 TL, ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 19.6 yıl olarak hesaplandı.

Antalya, Bursa ve İzmir emlak fiyatları çıkışta

Veriler, 2019 yılı genelinde emlak piyasasında Anadolu'da yaşanan hareketliliği ortaya koydu. Antalya, Bursa ve İzmir, 2019'da satılık konut fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketle dikkat çekti. Antalya'da satılık konutlarda 2019'da Serik yatırımcısına yüzde 48 oranında kazandırdı. 2019'un en dikkat çekici ilçesi olan Serik'i, Kemer yüzde 47 artışla takip etti. Antalya Konyaaltı (%15), Bursa İnegöl (%14), İzmir Karaburun (%14) ve İstanbul Beşiktaş (%12) oldu.

Hürriyet Emlak 2019 verilerine göre, "bir yıllık sürede" satılık emlak fiyatları 5 büyük ilde stabil ve çıkış yönlü bir görünüm sergiledi. Çıkış eğiliminin en net görüldüğü Antalya'da; Serik, Kemer ve Finike emlak yatırımcısına en çok kazandıran ilçelerin başında geldi.

Ankara'da dikkat çeken ilçelerin başında ise Pursaklar (%5) ve Polatlı (%3) geldi. Akyurt'ta yer alan satılık konut fiyatları yüzde 3 artış gösterirken bu ilçeyi yüzde 2'yle Kahramankazan izledi.

İstanbul konut piyasası bir yıllık sürede yukarı yönlü bir eğilim sergiledi. İstanbul'da bir yıllık sürede satılık konut fiyatı en çok artış gösteren ilçe yüzde 12'yle Beşiktaş ve Başakşehir oldu. Bu ilçeleri; yüzde 11 yükselişle Sancaktepe ve yüzde 10 yükselişle Sultanbeyli izledi.

Fiyatların çıkış gösterdiği bir diğer il ise İzmir. Satılık konut fiyatının en çok artış gösterdiği ilçelerin başında ise Karaburun (%14) geliyor. Karaburun'u yüzde 6 ile Foça ve yüzde 3'le Gaziemir izledi.

2020, emlak piyasasının çıkışa geçtiği yıl olacak

Anadolu'daki konut fiyatlarının yükselişinin devam ettiğine dikkat çeken Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdür Zeynep Tandoğan "Emlak endeksi verilerine baktığımızda Anadolu'daki hareketlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Benzer bir tablo yılın ilk çeyreğinde de görülmekteydi. Bu hareketlenmenin kökeninde geçtiğimiz dönemde gerçekleşen faiz indirim kararının olduğunu söyleyebiliriz. Faiz indirim kararı gayrimenkul piyasası için oldukça olumlu bir gelişme. Bu gelişme paralelinde önümüzdeki dönemde tüm ülke genelinde emlak piyasasında 2019 yılının ikinci yarısından itibaren kendini gösteren hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. 2020'de ülke ekonomisinde stabilizasyon ve yukarı yönlü bir hareket öngörüyoruz. Bu paralelde emlak sektörünün yakın gelecekte gerek yabancı gerekse de Türk yatırımcılar için parlayan yıldız olmayı sürdüreceğini söyleyebiliriz" diyor.

Kadıköy, sıfır konut projelerinde lider

Türkiye'deki tüm sıfır konut projelerini tek çatı altında toplayan Hürriyet Emlak Projeland verilerine** göre 2019'da İstanbul'da en fazla proje Kadıköy ilçesinde yer aldı. Kadıköy'ü, Esenyurt, Pendik, Beylikdüzü ve Kartal takip etti. Ankara'da ise en fazla sıfır konut projesinin yer aldığı lokasyonların başında Çankaya geldi. Çankaya'yı, Etimesgut, Yenimahalle, Keçiören ve Gölbaşı izledi. İzmir'de sıfır konu projelerinin sayısıyla dikkat çeken lokasyonlar arasında liste başında Bornova yer aldı. Bornova'yı Menemen, Çeşme ve Karşıyaka izledi.

2019'da İstanbul'da yaklaşık olarak 1.300, İzmir'de 350, Ankara ve Bursa'da ise 250 projenin satışı devam etti.

Türkiye genelinde son bir senelik döneme ait Hürriyet Emlak Projeland verilerine bakıldığında, ortalama metrerakare fiyatının 5.300 TL'den 5.500 TL seviyesine yükseldiği görüldü. İstanbul özeline bakıldığında ise bu dönemde sıfır konutlarda metrekare birim fiyatının 6.700 TL'den 7.200 TL'ye çıktığı gözlemlendi. A-Plus projelerde ise ortalama metrekare fiyatının 16.136 TL seviyesinde seyretti.

Konut projelerindeki yükselişi bir süredir gözlemlediklerini belirten Hürriyet Emlak Projeland Genel Müdür Yardımcısı Maria Ren, "Önümüzdeki dönemde ekonomik konjonktörün ülkemiz ve piyasalar için daha iyi bir görünüm sergileyeceğini de düşündüğümüzde bu tipteki projelerin yapımının artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Emlak yatırımının ülkemizde uzun vadede sürekli kazandıran tek yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomimizin izleyeceği rotanın da olumlu gelişmeleri daha da fazla tetikleyeceğini düşünüyoruz" dedi.