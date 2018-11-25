Hepimizin hayatında bize cesaret ve güç veren, yaptıklarıyla örnek olan cesur bir kadın var. Üstelik mucize gibi gözüken pek çok işi "sessiz sedasız" gerçek kılan bu kadınların kendileri de mucize değil, gerçekler.
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YouTubeBiz projesi çerçevesinde yolum Kars
'a düştü; Ardahan
'lı Fidan teyzenin hikayesini sizlerle paylaşalım istedim. Adı gibi beraberinde bir sürü kadına fidan olmuş dal salmış, kök vermiş... Çalışan, üreten kadınların içinden sevgi geçen hikayesi bu. Damal
bebeklerini dünyaya tanıtan güzel yürekli insanlar.
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Haydi gelin;. Türkiye
'nin dört bir yanından içimizdeki kahraman kadınların hikayelerini paylaşalım ve paylaştığımız bu hikayelerle nice kadına cesaret, güç verelim. Sizin kahramanınız kim? www.bizvazgecmeyenler.com'da hikayenizi paylaşın, sesiniz olalım.
Kars,Damal,Ardahan
25 Kasım 2018 Pazar 17:53