Anadolu Adalet Sarayı'nda 500 fidan toprakla buluştu

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Anadolu Adliyesi bahçesine de 500 fidan dikildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy, "Bu etkinliğin amacı, gelecek nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve 11 Kasım'da saat 11.11'de 81 ilde "Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye" sloganı ile 11 milyon fidanın dikileceği "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında, Anadolu Adliyesi'nde de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.Anaokulu öğrencileri fidan diktiKartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Değirmenci, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı ve adliye personelleri ile anaokulu öğrencileri katıldı. Etkinlikte, Başsavcı vekilleri anaokulu öğrencileriyle birlikte çok sayıda fidan dikerek can suyu verdi."Sloganımız, 'Bugün fidan, yarın nefes'"Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy, "Buraya toplanmamızın amacı, 11 Kasım saat 11.11'de bütün Türkiye'de çapında 11 milyon fidan dikimi etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı, Türkiye'de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır. Sloganı da, 'Bugün fidan, yarın nefes'tir. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesillerimiz yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar" dedi.

Kaynak: İHA