Anadolu Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi
Anadolu Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde ateş ölçer cihazla kontrol başlatıldı.
23.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:30
Anadolu Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde ateş ölçer cihazla kontrol başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı'na girişlerde, vatandaş, avukat ve personelin ateşinin ölçülmesi kararlaştırıldı.
Adliyenin güvenlik personelince yapılan kontrol sonrası ateşi normal çıkanlar içeri alınırken, yüksek çıkan kişilerse hastanelere yönlendiriliyor.
Alınan bilgiye göre, Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı'na girişlerde, vatandaş, avukat ve personelin ateşinin ölçülmesi kararlaştırıldı.
Adliyenin güvenlik personelince yapılan kontrol sonrası ateşi normal çıkanlar içeri alınırken, yüksek çıkan kişilerse hastanelere yönlendiriliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Adalet Sarayı, Anadolu Adliyesi, Kartal, Güncel