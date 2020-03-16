Anadolu Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri
Anadolu Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bazı mahkemelerdeki duruşmalar ileri tarihe alındı.
16.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:54
Anadolu Adalet Sarayı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bazı mahkemelerdeki duruşmalar ileri tarihe alındı.
Anadolu Adalet Sarayı'nda geçen hafta başlayan dezenfekte çalışmaları devam ederken, Kovid-19'la ilgili yeni önlemler de alındı.
Bazı mahkemelerin duruşmaları ertelediği görülürken, bazı hakimlerin aldığı kararla hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlerine ve mahkeme salonlarına, mahkeme personeli hariç girişlerin tedbiren durdurulduğu öğrenildi.
Adliye içerisindeki icra müdürlüklerinin kapılarının önüne avukat ve vatandaşın içeriye girmesini engellemek için masa konulduğu ve çalışan personelin maske takarak önlem aldığı da gözlemlendi.
Şimdiye kadar alınan önlemler kapsamında cezaevi görüşleri 2 hafta süreyle ertelenmiş, bu doğrultuda vatandaşlar için cezaevi savcılarının bulunduğu koridorlara bilgilendirme notu asılmıştı.
Anadolu Adalet Sarayı'nda geçen hafta başlayan dezenfekte çalışmaları devam ederken, Kovid-19'la ilgili yeni önlemler de alındı.
Bazı mahkemelerin duruşmaları ertelediği görülürken, bazı hakimlerin aldığı kararla hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlerine ve mahkeme salonlarına, mahkeme personeli hariç girişlerin tedbiren durdurulduğu öğrenildi.
Adliye içerisindeki icra müdürlüklerinin kapılarının önüne avukat ve vatandaşın içeriye girmesini engellemek için masa konulduğu ve çalışan personelin maske takarak önlem aldığı da gözlemlendi.
Şimdiye kadar alınan önlemler kapsamında cezaevi görüşleri 2 hafta süreyle ertelenmiş, bu doğrultuda vatandaşlar için cezaevi savcılarının bulunduğu koridorlara bilgilendirme notu asılmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Adalet Sarayı, Güncel
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