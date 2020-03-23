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Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem

Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüs için alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra içeri girebiliyor.

23.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:18
Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem
İSTANBUL - Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüs için alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar ateş ölçer cihazlarıyla kontrolleri yapıldıktan sonra içeri girebiliyor.
Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, adliyede görevli güvenlik görevlileri vatandaşları ateş ölçer cihazlarıyla kontrollerini yaptıktan sonra içeri alıyor. Adliyenin tüm girişlerinde vatandaşların ateşleri 'ateş ölçer' cihazlarıyla ölçülürken, ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Anadolu Adliyesi’nde korona virüse karşı ’ateş ölçerli’ önlem

Kaynak: İHA

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Anadolu Adliyesi'nde korona virüse karşı 'ateş ölçerli' önlem
Etiketler : Anadolu Adalet Sarayı, Anadolu Adliyesi, Kartal, 3. Sayfa

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