Anadolu Adliyesi
önünde güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga
: 1 yaralı
İSTANBUL - Kartal
'daki Anadolu Adalet Sarayı
önünde adliyede görevli özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinden biri, meslektaşını silahla yaraladı. Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı. Olay, İstanbul
Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiyesi önünde sabah 07.40 civarında meydana geldi. İddiaya göre, adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.B. ve İ.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi T.B., meslektaşı İ.Ö.'ye silahla ateş ederek yaraladı ve aracıyla bölgeden ayrıldı.Yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli güvenlik görevlisi ise kısa sürede gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
olaya ilişkin soruşturma başlattı.Öte yandan yaralanan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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06 Aralık 2018 Perşembe 13:49