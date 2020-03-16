Anadolu Adliyesinde 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında bazı duruşmalar ertelendi
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler duruşmalarını erteledi.
16.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:44
Kartal 'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler duruşmalarını erteledi. Adliye binasında dezenfekte çalışmalarının sürdüğü görüldü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayında bazı mahkemeler duruşmaları erteledi. Duruşma salonlarının kapısına, "Korona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır. Yeni duruşma günü tebligat veya sms ile gönderilecektir" yazıları asıldı.
Hakim odalarına, duruşma salonlarına girişler durduruldu
Alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler, hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlere ve duruşma salonlarına personel haricinde giriş ve çıkışların tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bazı İcra Mahkemelerinin, kapıların önüne masa koyarak avukatların ve vatandaşların içeriye girişlerini tedbiren engellendiği görüldü.
Korona virüsü nedeniyle cezaevi görüşlerine ara verilmesi nedeniyle cezaevi savcılarının bulunduğu noktalara da, görüş izinlerine 2 hafta ara verildiğine ilişkin uyarı yazıları asıldı. Adliye binasındaki dezenfekte çalışmaları sürerken, bazı adliye personellerinin, avukatların, vatandaşların, maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi. - İSTANBUL
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayında bazı mahkemeler duruşmaları erteledi. Duruşma salonlarının kapısına, "Korona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır. Yeni duruşma günü tebligat veya sms ile gönderilecektir" yazıları asıldı.
Hakim odalarına, duruşma salonlarına girişler durduruldu
Alınan önlemler kapsamında bazı mahkemeler, hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlere ve duruşma salonlarına personel haricinde giriş ve çıkışların tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bazı İcra Mahkemelerinin, kapıların önüne masa koyarak avukatların ve vatandaşların içeriye girişlerini tedbiren engellendiği görüldü.
Korona virüsü nedeniyle cezaevi görüşlerine ara verilmesi nedeniyle cezaevi savcılarının bulunduğu noktalara da, görüş izinlerine 2 hafta ara verildiğine ilişkin uyarı yazıları asıldı. Adliye binasındaki dezenfekte çalışmaları sürerken, bazı adliye personellerinin, avukatların, vatandaşların, maske ve eldiven taktıkları gözlemlendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi