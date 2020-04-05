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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:38
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zeybek, mesajında, Anadolu Ajansı'nın Kurtuluş Savaşı'nda zor bir görevi yerine getirdiğini belirtti.
6 Nisan 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansı'nın milletin bu haklı davasını tam 100 yıldır tüm dünyaya duyurduğunu ifade eden Zeybek, mesajında şunlara yer verdi:
"Ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir bir haber kaynağı olan Anadolu Ajansı, haber iletme ve halkımızı aydınlatma konusundaki hizmetleriyle çağın gereklerine uygun, kendisini sürekli yenileyerek geliştiren, yaygın haber ağı, hızlı ve tarafsız haber akışıyla güvenilir haberciliğin sembolü olmuştur. Mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içerisinde tarafsız habercilik yaparak, Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm çalışanlarına başarılarının artarak devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel
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