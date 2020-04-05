Anadolu Ajansı 100 yaşında
Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
05.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:10
Öksüz, mesajında, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık eden AA'nın, uluslararası alanda dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yer aldığını vurguladı.
AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Öksüz, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Atatürk tarafından Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor, haber yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum."
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Muammer Türker, Kars, Güncel