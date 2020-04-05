Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:10
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öksüz, mesajında, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık eden AA'nın, uluslararası alanda dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yer aldığını vurguladı.
AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Öksüz, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Atatürk tarafından Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor, haber yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Muammer Türker, Kars, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Afrika'da Kovid-19 vakaları 8 bin 500'ü geçti - Haber 17:53: Koronavirüs tedbirleri - Haber 17:53: Almanya'da yaşayan Cennet teyzeden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 bin euro bağış - Haber 17:52: İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi - Haber 17:52: Bursa'nın fethinin 694. yıl dönümü - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber