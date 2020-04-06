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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve...

06.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:54
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Vali Yıldırım, yayımladığı kutlama mesajında AA'nın, işgal güçleri ve yerli iş birlikçilerinin milli mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler yayarak Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, bugün yalnızca ülkenin değil dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını aktaran Yıldırım, mesajına şöyle devam etti:
"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Milletinden aldığı güçle milli mücadelede milletin sesi olan Anadolu Ajansı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında ve terör operasyonlarında vatandaşların haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamış, olay yerinden büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları canlı yayınlarla Türkiye'nin haklılığını, uluslararası kamuoyunda duyurmuştur. Anadolu Ajansı, günümüzde de koronavirüsle mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak, faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir."
Yıldırım, AA'nın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, Türkiye'nin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inandığını belirterek, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'nın fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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