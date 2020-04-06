Anadolu Ajansı 100 yaşında
Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:46
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ve 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan, günümüzde ise ilkeli yayıncılık anlayışıyla dünyanın önde gelen haber merkezleri arasında bulunan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederiz." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Spor Kulübü, Güncel