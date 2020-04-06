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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:46
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Yavuz, mesajında, Türk basınının temel kurumlarından biri olan ve Türk milletinin istiklal mücadelesini dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Anadolu Ajansının, bugün de özgür, demokratik ve çağdaş Türkiye 'nin güçlü sesi olmaya devam ettiğini belirtti.
Anadolu Ajansının çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Vali Yavuz, ajansın iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek yurt içi ve dışındaki örgütlenmesini de geliştirdiğini kaydetti.
Vali Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye ile birlikte büyüyerek, tarihe tanıklık eden, yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştıran Anadolu Ajansı, örnek ve tarafsız habercilik anlayışını koruyarak, doğru ve tarafsız bilgilendirme ilkesinden taviz vermeyerek, her dönemde güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıldönümünü kutlar, başarılarının devamını dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Türkiye, Ordu, Güncel
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