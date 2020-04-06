Anadolu Ajansı 100 yaşında
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:04
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Güncel