Anadolu Ajansı 100 yaşında
Fenerbahçe Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:16
Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe Kulübü, Güncel