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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:14
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu hatırlatan Oral, Türkiye'nin en köklü ve saygın haber ajansı olduğunu kaydetti.
Oral, AA'nın Türk habercilik tarihine yön verdiğini ifade ederek, şunları belirtti:
"100 yıl önce Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, çizgisini hiçbir zaman bozmamıştır. Oldukça zor koşullarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız o koşullardan günümüze mesleki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmiştir. Tarafsızlığını koruyan bu kurum hiç şüphesiz büyük bir saygıyı ve desteği hak etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Metin Oral, Altınova, Güncel
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