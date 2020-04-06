Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:42
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Helvacıoğlu, mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ajansın Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü asırlık çınarı olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının Milli Mücadelenin güçlü sesini dünyaya duyurarak yayın hayatına başladığını belirten Mustafa Helvacıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin dünyadaki sesi olmayı sürdüren Anadolu Ajansı, ülkemizin ve basınımızın da gelişmesine katkı sağlıyor. 6 Nisan 1920'de ilk çalışmaları Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından başlatılan Anadolu Ajansı, bugün de aynı şuurla dünyanın dört bir yanından haberler yaparak yayın hayatını sürdürmektedir.
Milli Mücadele yıllarından bu yana mesleki ciddiyetle halkımızı şeffaf ve doğru haberlerle bilgilendiren Anadolu Ajansının 100'üncü yılını kutluyorum. Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında görev yapan personelinin başarılarının devamını diliyorum."
Bu arada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı, Basın ve Halkla İlişkiler İl Müdürü Ender Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Devlet Türk Müziği Korosu Müdürü Fadıl Atik, Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, Ahval Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nevser Eraslan, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ile Edirne Tava Ciğeri Derneği Başkanı Bahri Dinar da AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Anadolu Ajansı, Edirne, Keşan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı Haberler
Naifliğiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: flaş//2 - Haber 15:14: Alaplı'da fabrikalar dezenfekte edildi - Haber 15:14: Gurbetçileri ağlatan anons: Sizler için buradayız - Haber 15:14: (ÖZEL) Korona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı - Haber 15:14: Niğde'de hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi yakalandı - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber