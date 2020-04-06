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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:50
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru haber verme ve ilkeli yayıncılık çizgisini bozmadan 100 yıldır ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri bizlere aktaran Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda emek veren tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Özdemir ise sosyal medyadaki paylaşımında, AA'nın asırlık haber yolculuğunda küresel bir markaya dönüştüğünü belirterek, "Doğru, hızlı, objektif ve kaliteli içeriğin kurumsal karşılığı ?Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yılını tebrik ediyor, nice başarı dolu yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da AA'nın İstiklal Mücadelesinde Anadolu'nun sesi olduğunu anımsatarak, "Aynı ruhla, ilkeli, tarafsız habercilik anlayışı ile haber alma özgürlüğü adına canla başla emek veren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Nice 100 yıllara." mesajını paylaştı.
AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Yavuz Ergun, AK Parti, Niğde, Güncel
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