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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:14
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ayhan, mesajında, Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 100. yıl dönümünü kutladığını belirtti.
AA'nın kurulduğu günlerde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalıştığını kaydeden Ayhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biridir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in mesajı
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de mesajında, AA'nın Milli Mücadele yıllarından beri göstermiş olduğu dürüst ve doğru habercilik anlayışıyla, bugün sadece ülkenin değil, dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını bildirdi.
AA'nın, örnek nitelikteki çalışma anlayışıyla Türk basınının lokomotifi olmayı başardığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı doğru habercilik hassasiyetinin yanında, yerli ve milli olma bilinciyle, güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın yanı sıra tüm dünyanın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü adına büyük emekler veren milli haber ağımızdır. Bu vesileyle, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışmalarından ötürü de tebriklerimi sunuyor, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel
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