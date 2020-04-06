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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:00
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sarılarlı, mesajında, Cumhuriyet ilan edilmeden önce kurulan milli kurumlar arasında büyük öneme sahip Anadolu Ajansının 100'üncü yılının, ülkenin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiği dönemde kutlandığını belirtti.
Milli Mücadelenin başladığı yıllarda yurtseverlerin sesini İstanbul'dakilere ve dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadelenin moral bulması, halkın birlik ve kurtuluş umutlarının yeşermesinde görev aldığını aktaran Derya Sarılarlı, mesajında şunları kaydetti:
"Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Celal Bayar, Halide Edip ve Yunus Nadi'nin öncülüğünde 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, Cumhuriyetimizin ilanından sonra da kuruluş sürecinden bugünlere kadar Türkiye 'de ve dünyada yaşanan olaylara tanıklık edip, bütün bunları tarihe not etmiştir.
Gerek haberleri, gerekse fotoğrafları ve son yıllarda görüntüleriyle olayları ve gelişmeleri belgeleyen, modern arşiv sistemi ile ülkemizin büyük bir hafızası haline gelen Anadolu Ajansında görev yapma onurunu yaşayan birisi olarak, doğru, hızlı ve tarafsız yayıncılık anlayışının sürdürülmesini diliyorum.
Edirne Gazeteciler Derneği olarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ajansın kurucularını minnetle anıyor, asırlık çınar Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."
Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan
Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan da Anadolu Ajansının kuruluşundan bu yana ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürdüğünü belirtti.
Anadolu Ajansının Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerden vatandaşları haberdar ettiğini bildiren Doğan, kurumun 100'üncü yılında emek sarf eden tüm çalışanlarını kutlayarak, başarı diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Türkiye, Edirne, Güncel
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