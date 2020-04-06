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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:18
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yüce, mesajında, AA'nın vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.
AA'nın, daha nice yıllar başarılarla anılacağını aktaran Başkan Yüce, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ın nezdinde tüm AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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