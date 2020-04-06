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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (DAGC) Feridun Fazıl Özsoy, bir asır önce kurulan Anadolu Ajansının (AA) bir dünya ajansı olduğunu belirterek, AA'nın bugün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasıyla bir dünya ajansı olduğunu ifade etti.

06.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:40
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (DAGC) Feridun Fazıl Özsoy, bir asır önce kurulan Anadolu Ajansının (AA) bir dünya ajansı olduğunu belirterek, AA'nın bugün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasıyla bir dünya ajansı olduğunu ifade etti.
Bölgesel yayın yapan Pusula Gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Özsoy, "İhtilalin sesi dalya dedi" başlıklı köşesinde, AA'nın, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulduğunu hatırlattı.
Yazısında AA'nın kuruluş sürecine değinen Özsoy, AA'nın kuruluş döneminde, Türk milletinin "var olma yok olma" mücadelesini sürdürdüğünü ve kadını, kızı, erkeği, yaşlısı genci ile asker olup özgürlük mücadelesine girdiğini anlattı.
Söz konusu dönemde milli bir ajansı olan ihtiyaç sebebiyle AA'nın kurulduğunu anlatan Özsoy, yazısında şunları kaydetti:
"Yunus Nadi ve Halide Edip'in kafalarında karar kıldıkları isim Anadolu Ajansı idi… İstanbul'dan Ankara'ya gitmeye çalışan bu iki entelektüelin düşüncesi budur. Bu düşünce Ankara'da Mustafa Kemal'in huzurunda da sesli olarak dillendirilir ve O'nun talimatıyla, 6 Nisan 1920'de Ajans resmen kurulur. Yunus Nadi Bey ve Halide Edip Hanım, Anadolu Ajansının her şeyidir. Haberleri yazarlar, tashih ederler ve duyururlar. İlke bellidir; Türk kamuoyunu yanlış yollara sürükleyerek, milli birliği tehlikeye düşürmek amacıyla içten ve dıştan yapılmakta olan tahrik ve tezvirlere karşı milleti uyanık tutmak. Milli kurtuluşu sağlayacak karar ve hareketleri, halka vaktinde bildirmek."
"AA'nın haberlerinde başarı olması herkesi memnun etti"
Özsoy, yazısında, AA'nın haberlerinde başarılı olmasının milli mücadele yıllarında herkesi mutlu ettiğini belirterek, milli mücadele yıllarında bütün dünyanın. Türk milletinin bu çağdaş hamlelerini, gelişmeleri AA'dan takip ettiğini vurguladı.
AA'nın bir asırlık bir kurum olduğuna dikkati çeken Özsoy, şu ifadeleri kullandı:
"AA, bu gün yurt içi ve yurt dışı yapılanmasıyla, teknolojisiyle ve bünyesinde barındırdığı binlerle ifade edilen birbirinden değerli gazeteci meslektaşlarımızla hakikaten bir dünya ajansı konumundadır. Milletimizin özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip ajansımızın kuruluş günü kutlu olsun."
Öte yandan DAGC yönetim kurulu üyeleri de yayımladıkları mesajla AA'nın 100. kuruluş yılını kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı, Güncel
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