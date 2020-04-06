Anadolu Ajansı 100 yaşında
Trabzonspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:02
Bordo-mavili kulüp tarafından yayımlanan kutlama mesajında, " Türkiye 'nin milli mücadeledeki sesini duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının yayın hayatına başlamasının 100. yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Türkiye, Güncel