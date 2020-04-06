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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:16
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.
Köksal, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'nin sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladığını belirtti.
AA'nın kuruluşundan bu güne kadar doğru, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde görevini yürüttüğünü, sorunları doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme getirdiğini aktaran Beşir Köksal, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, kurulduğu günden itibaren habercilik alanında güvenilirliğini kanıtlamış, ilkesinden taviz vermemiş ve yaptığı haberlerle ülke genelinde ve ilimizde güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Bu alanda doğru, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yerleşmesinde, basın sektöründe gazeteci, yazar yetişmesinde Anadolu Ajansı her zaman öncülük etmiştir ve etmeye de devam etmektedir."
Sivas Belediyespor'dan kutlama
TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı da yayımladığı mesajla AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Budaklı, mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de milletin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Türkiye'nin 100 yıldır spor, sosyal, ekonomik, günlük ve siyasal yaşamının tanığı olan Anadolu Ajansına nice yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Beşir Köksal, Sivas, Güncel
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