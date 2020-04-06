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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansını tebrik etti.

06.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:24
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Türkiye 'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli , kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansını tebrik etti.

Büyükelçi Esenli, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA Roma muhabirine gönderdiği videolu mesajında, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünde kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, bugün yoğun mesai içinde olan tüm çalışanlarını da en içten duygularla kutluyorum. Anadolu Ajansı kurulduğu günden itibaren yoğun mücadele içinde olmuş, Kurtuluş Savaşımızın ve genç cumhuriyetin tüm dünya tarafından anlaşılmasına da önemli katkılar yapmıştır." dedi.

Büyükelçi Esenli, şunları kaydetti:

"İletişim teknolojisinin ilerlediği ve bilgiye erişimin anlık hale geldiği dünyada, Anadolu Ajansı hem süratli hem de doğru haber verme hedefine başarıyla ulaşmaktadır. Diplomatlar olarak bizler de Anadolu Ajansını yakından takip ediyor, örnek habercilik anlayışının tüm dünyada bir ekol haline dönüştüğünü düşünerek gurur duyuyoruz. Roma Büyükelçiliğimiz olarak da tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını en kalbi duygularla kutluyoruz ve selamlarımızı yolluyoruz."
Kuzey Makedonya'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Kurtuluş Savaşı sürecinde, bağımsızlık savaşı ile ilgili karar ve bilgileri daha geniş çevrelere duyurmak amacıyla Halide Edip Adıvar ile Yunus Nadi tarafından kurulduğunu hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
AA'nın, Kurtuluş Savaşı döneminde, bağımsızlık savaşı ile ilgili karar ve bilgileri halka duyurmak yönünde büyük sorumluluk üstlendiğine dikkati çeken İbrahim, şu değerlendirmede bulundu:
"Anadolu Ajansının haber ulaştırma ve halkı aydınlatma hizmetlerini kuruluş ilke ve amaçlarından ödün vermeden sürdüreceğine inanıyorum. Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünde, AA yönetimi başta olmak üzere tüm çalışanları tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Türkiye, Esenli, Roma, Güncel
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