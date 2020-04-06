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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılını kutladı.

06.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:44
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılını kutladı.
Vali Gürel, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Doğru ve ilkeli haber verme ve yayıncılık çizgisini bozmadan 100 yıldır ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri bizlere aktaran Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda emek veren tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de mesajında, "100 yıldır ülkemizde ve dünyamızda bu toprakların müşterek sesi Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyorum." ifadesine yer verdi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AA'nın 100. yılını kutlayarak tüm çalışanlara başarılar diledi.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de yayımladığı mesajla AA'nın 100. yılını kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Karabük, Güncel
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