Anadolu Ajansı 100 yaşında

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Rektör Tabakoğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile adeta özdeş, milli mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına yakından tanıklık eden Anadolu Ajansının bir asra uzanan yolculuğunda, Türkiye'nin en köklü ve güvenilir haber alma kurumlarından biri olduğunu belirtti.Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arzusuyla, Anadolu'nun ve aziz milletin yılmaz mücadele gücünü tüm dünyaya duyurabilmek için kurulduğunu ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:"Anadolu Ajansı, yayın hayatına başladığı zorlu günlerden bugüne, taşıdığı misyonu koruyarak, geliştirerek, doğru ve tarafsız haberciliğin yegane temsilcisi konumuna yükselmiştir. Bugün küresel boyutta gerçeklerin gözü, kulağı ve sesi olan Anadolu Ajansı, müreffeh yarınlarımıza ve milletimizin geleceğine ışık tutma anlayışını var gücüyle sürdürmektedir. Ülkemizin yerli ve milli kurumlarından biri olan tarihi çınar, binlerce çalışanının ve emekçisinin gayretleriyle her zaman milletimizin yanında olmayı başarmış ve bunu her zaman bizlere hissettirmiştir.Bu düşüncelerle, her daim vatan sevgisi ve millet olma şuuruyla toplumumuzun sesi olan, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yayılan habercilik ağıyla bizlere bağımsız, tarafsız, ilkeli, gerçek habercilik hizmeti veren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü, en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkesi minnetle anıyor, tüm kurum mensuplarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA