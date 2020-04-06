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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:32
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumabekov, gönderdiği mesajında, 6 Nisan 1920'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının bir asırdır Türkiye 'deki tüm reformların ön saflarında yer aldığını söyledi.
Anadolu Ajansının, bağımsızlıklarını 1990'larda kazanan Türk dili konuşan devletler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısının büyük olduğunu vurgulayan Cumabekov, "Anadolu Ajansı ülkeler arasında bağları güçlendirdi ve kardeşlik ilişkilerinin altın köprüsü haline dönüştü." ifadesini kullandı.
Cumabekov, Anadolu Ajansının dünya çapında önde gelen medya organlarından biri olarak bilindiğini, 2003 yılında Kırgızistan'da temsilciliğini açarak ülkedeki gelişmeleri tarafsız ve dengeli bir şekilde okuyucularına aktardığını kaydetti.
AA'nın Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi toplantılarının yanı sıra Türk dili konuşan ülkelerin iş birliği ile ilgili tüm faaliyetlere aktif bir şekilde katılarak düzenli bir şekilde toplumu bilgilendirdiğini kaydeden Cumabekov, "Çok değerli Anadolu Ajansı çalışanları sizleri kurumunuzun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu adına tebrik ediyorum. Her birinize ve ailelerinize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Zor ve onurlu işinizde iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Nur Sultan Büyükelçisi Ekici'den tebrik
Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Anadolu Ajansının Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilere önemli katkı sağladığını söyledi.
Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir asırlık süre içerisinde en zor şartlarda dahi ülkemizi dünya ile bütünleştiren Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle tüm AA ailesini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.
Güvenilir bir haber kaynağı olarak, objektif, sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla AA'nın dünyada bir marka haline geldiğini kaydeden Ekici, "Bu çalışmalar kapsamında (Anadolu Ajansı) ülkemiz ile Kazakistan arasındaki ilişkilere ve Kazakistan'da yaşayan vatandaşlarımızın da dünyadaki gelişmeler hakkında bilgilenmelerine önemli katkılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.
Tiflis Büyükelçisi Yazgan'dan kutlama
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
AA muhabirine konuşan Yazgan, 20 yıldan fazladır diplomat olarak çeşitli ülkelerde görev yaptığını belirterek "Anadolu Ajansının 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Yurt dışında görev yapan büyükelçiler, diplomatlar, Türkiye'den haber almak kadar Türkiye'nin haberlerini de yurt dışında yayınlaması, doğru yansıtması bakımından Anadolu Ajansının önemini çok yakından bilirler." dedi.
"Bugün Gürcistan'da Gürcü dostlarımız Türkiye'yi Anadolu Ajansıyla izliyorlar." ifadelerini kullanan Yazgan, bu açıdan AA'nın yayın dillerinin çoğaltılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.
Büyükelçi Yazgan, "Anadolu Ajansına nice 100 yıllar diliyorum. Atatürk'ün miras bıraktığı kurum olarak hepimizin de emanetidir, sahip çıkacağız." diye konuştu.
MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel, yayımladığı tebrik mesajında, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak kurulduğunu hatırlatarak "Milli Mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Kırgızistan, Türkiye, Güncel
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