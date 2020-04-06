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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ilık, mesajında, Anadolu Ajansı'nın Kurtuluş Savaşı döneminde halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini zor şartlar içerisinde başarıyla yerine getirmenin haklı gururunu 100 yıldan bu yana yaşadığını belirtti.
Ilık, doğru haber vermeyi benimseyen, basın etik ve ilkelerinden taviz vermeyen, teknolojideki yenilikleri yakından izleyerek, hizmetlerini geliştiren Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.
AA'nın hızlı, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halkın güvenini kazanmış, bundan sonra da halkı aydınlatma ve haber iletme görevlerini kuruluş amaçları doğrultusunda sorumlu yayıncılık anlayışıyla sürdüreceğine inandığını ifade eden Ilık, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı nitelikli ve kaliteli habercilik anlayışından hiçbir zaman taviz vermemiş, basınımızın temel taşı olmayı başarmıştır.
Cumhuriyetimizin en köklü kuruluşlarından ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamının tanığı olan, haberleri ve fotoğraflarıyla bütün araştırmacılar için çok değerli bir kaynak teşkil eden Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümünü bütün samimi duygularla kutluyor, tüm çalışanlarına başarılı çalışmalar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Kırklareli, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

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