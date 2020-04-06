Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.

06.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:50
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.
Şahin, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 100 yıl önce kurulan Anadolu Ajansının bugün dünyanın önde gelen ajansları arasında bulunduğunu bildirdi.
Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarından itibaren Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran AA'nın, 100. yılında dünyanın en iyi ajanslarından biri olma yolunda ilerlediğini aktaran Şahin, AA'nın hem bölgesinde hem de dünyada çok etkili olduğunu kaydetti.
Ajans çalışanlarının doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabalarını her zaman takdirle karşılandığını belirten Şahin, "Başarılı çalışmalarını yakından bildiğimiz ve her zaman ülke adına yapılan her güzel çalışmada yanımızda gördüğümüz milli ajansımızın, bundan sonra da bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine, ülkemizin ve bölgesinin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Anadolu Ajansı bugün onlarca ülkede teşkilatlanmış, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesine sesimizi duyurmaya gayret göstermiştir. Bu anlamda büyük bir görev üstlenmiş, bunu başarıyla yürütmektedir. Doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabalarını her zaman takdirle karşıladığımız Anadolu Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksek İstişare Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Düzce'de koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 50 bin 400 lira ceza - Haber 18:23: Bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı - Haber 18:22: Mutfakta kumar oynayan 12 kişiye "sosyal mesafe" para cezası - Haber 18:22: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 18:20: Makineyle inek sağarken akıma kapılarak öldü - Yeniden - Haber 18:12: Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber