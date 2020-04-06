Anadolu Ajansı 100 yaşında
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Kulübü tarafından, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
06.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:54
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü tebrik edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız."
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor