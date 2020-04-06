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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:58
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Turpçu, mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları kamuoyuna duyurduğunu anımsatarak, milli mücadeleyi halka ve dünyaya anlatmak, iç ve dış kamuoyunun sağlıklı ve doğru bilgi akışı ihtiyacını karşılamak amacıyla Anadolu Ajansı'nın hayata geçirilmesinin büyük bir öngörü olduğunu vurguladı.
AA'nın, o dönem bu zorlu görevi büyük bir gayretle başarılı şekilde yerine getirdiğini belirten Turpçu, "Anadolu Ajansı, kurulduğu günlerden bugünlere gelişine kadar, her aşamada tarihe tanıklık etti. Aynı zamanda uluslararası olma yolunda, daha kuruluş döneminden başlayarak başarılı adımlar atılmıştır. Bugün Anadolu Ajansının bir dünya ajansı olması bizler için gurur verici." ifadelerini kullandı.
Turpçu, Anadolu Ajansının, ilkeli ve güvenilir haberciliği, özveri ile çalışanları, yeni medya ve teknoloji imkanlarıyla buluşturarak güçlü adımlarla yoluna devam ettiğine aktararak, "Hiç kuşkusuz Anadolu Ajansının sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam etmesi bizleri sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı, Kırşehir, Güncel
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