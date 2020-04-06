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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:02
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yüksel, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulduğunu anımsattı.

Yüksel, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı kuruluşundan bu yana ilkeli, dürüst ve tarafsız yayın ve habercilik anlayışıyla Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuruyor. Tüm yurtta olduğu gibi, ilimizde, ilçemizde aynı ilke ve anlayış doğrultusunda habercilik faaliyetlerini sürdüren, güçlü Türkiye'nin güçlü haber ajansı Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılarının devamını dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Fazlı Yüksel, Suşehri, Güncel
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