Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde Temsilcisi Şerife Türkeş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:06
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde Temsilcisi Şerife Türkeş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkeş, mesajında, AA'nın milli mücadelenin sesi olmak için Gazi Mustafa Kemal tarafından 100 yıl önce bugün kurulduğunu hatırlattı.
AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sesini tüm dünyaya güçlü bir şekilde duyurmaya devam ettiğini aktaran Türkeş, şunları kaydetti:
"Zor şartlarda kurulan ve kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı, bugün sahip olduğu 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok ilke ve başarılı çalışmalara imza atarak, dünyanın en saygın haber ajanslarından biri haline geldi. Milli duruşuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Anadolu Ajansı, dünyanın dört bir yanında bulunan haberci kadrosuyla da tüm dünya mazlumlarının sesi olmayı başarmıştır. Mazisi başarılarla dolu olan Anadolu Ajansının nice başarı hikayelerine daha imza atacağına inanıyor, AA ailesinin 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Alparslan Türkeş, Anadolu Ajansı, Niğde, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 18:25: Kocaeli'de iyileşen hastalardan alınan plazmalarla koronavirüs tedavisi yapılacak - Haber 18:24: TBMM Başkanı Şentop: "TBMM, çalışmalarını sürdürüyor" - Haber 18:24: Evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar - Haber 18:24: Işık: "Gürsu Gençlik Merkezi, gelecek güzel günler için hazırlanıyor" - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi