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Anadolu Ajansı 100 yaşında

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

06.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:16
Anadolu Ajansı 100 yaşında
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.
Prof. Dr. Aşıkkutlu, mesajında, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun güçlü sesi olarak yolculuğuna başlayan AA'nın, destansı kahramanlık mücadelesinin tüm dünyaya duyurulması ve Cumhuriyet'in kurulmasında benzersiz bir rol üstlendiğini ifade etti.
AA'nın yıllar içerisinde değişen iletişim teknolojilerine başarıyla ayak uydurduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aşıkkutlu, şunları kaydetti:
"AA, Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Doğru, güvenilir, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla bölgemizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olması için büyük bir özveri ile çalışan AA, yolculuğunu bugünlere kadar büyük bir başarı ile sürdürerek, ülkemizin ve dünyanın en saygın haber ajanslarından biri haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle değerli basın kuruluşlarımızdan biri olan AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm ajans çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zeybek ise mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Milli Mücadele yıllarından bu yana basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeyen bir kurum olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana tarihe tanıklık eden, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı temelinde yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırmaya devam ettirdiğine dikkati çeken Zeybek, "Üstlendiği bu sorumluluğu 100 yıldır yerine getiren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Ajansımızın Gümüşhane temsilciliği nezdinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm yönetici ve çalışanlarına başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Trabzon, Güncel
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